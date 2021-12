A cantora britânica Adele mal lançou seu novo single "Hello" e já conquistou mais um recorde em sua carreira. A artista conseguiu bater o recorde de videoclipe mais visto em menos de 24h na plataforma Vevo/Youtube com 23,2 milhões de views, desbancando a jovem cantora Taylor Swift, que tinha 20,1 milhões. Até as 21h35, "Hello" contabiliza mais de 40 milhões de visualizações.

Antes, na lista de mais assistidos do youtube estavam Taylor Swift, com 20 milhões de visualizações do clipe "Bad Blood". Na lista também estiveram Nicki Minaj e Miley Cyrus e One Direction

Gravado em Montreal e dirigido pelo cineasta Xavier Dolan, o clipe tem duração de seis minutos e mostra a cantora lembrando um antigo amor, em sua casa na floresta.

"Hello" faz parte do novo álbum da artista, intitulado "25", que será lançado 20 de novembro.

Adele bate recorde de videoclipe mais visto em 24h

