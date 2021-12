Adão Negro recebe Edson Gomes em show nesta sexta-feira

A banda Adão Negro iniciará nesta sexta-feira, 10, o projeto "Happy Reggae" que acontecerá a partir das 18h no Mundi Music Bar, localizado no bairro do Itaigara.

Com um show mais intimista, a banda apresentará sucessos como "Anjo bom", "Eu louvei" e "Botar um", além de novas canções como "Pensa e faz", mais recente lançamento da banda.

A estréia do evento ainda receberá os cantores baianos Edson Gomes e Leda Chaves que levarão muito reggae para todo o público. A entrada custa R$ 20 e pode ser adquirida no local do show.

