Adão Negro grava novo álbum; lançamento está previsto para próximo semestre

Depois de quatro anos sem gravar um álbum com musicas autorais e inéditas, Adão Negro retorna aos estúdios. A banda, formada por Serginho, Guima e Aurelino, está em Brasília para gravar o trabalho com 12 canções, destas 11 inéditas e uma regravação Chuva ou Sol (do álbum Pele Negra).

Desde 2015, quando gravaram #Adaonegro, a banda não se junta para um trabalho inédito. A ideia é que seja lançado no próximo semestre.

O álbum tem direção musical do carioca Marcel Souza, multi instrumentista e produtor musical, que já dividiu palco com artistas de diversos segmentos a exemplo de Toquinho, Harrison Stafford, Marcelo D2 e Maria Gadú.

