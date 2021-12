Adão Negro e Os My Friends animam festival Flow neste sábado

O festival Flow abre sua segunda temporada neste sábado, 14, às 16h, no Trapiche Barnabé. Quem anima esta edição são as bandas Adão Negro e Os My Friends, além do cantor Prince Addamo e o Dj BBzão.

Inspirado nos movimentos californianos da década de 1970, o evento reúne arte urbana, cinema, esportes radicais e música. os ingressos custam R$ 40 e estão à venda no Sympla e nas lojas The Finds (Rio Vermelho), Rua (Ladeira da Barra) e Sou Dila (Jd. Apipema, Pituba, Shopping Barra e Salvador Shopping).

Durante a programação, um grupo de atletas de slackline vãop realizar acrobacias a mais de 20 metros do chão. Outra novidade será a presença de artistas do Circo Picolino, que apresentam performances ao público.

