Em seu último show em turnê pelo Brasil, a banda Maroon 5 se apresentou no Rio de Janeiro na noite do domingo, 20, com direito a performance em português do vocalista Adam Levine.

Com um pouco de sotaque, porém muito bem afinado, o cantor embalou o público ao som de uma versão acústica do sucesso da MPB "Garota de Ipanema", de Tom Jobim. Os fãs aprovaram a homenagem à Cidade Maravilhosa e cantaram junto.

Da Redação Adam Levine, da Maroon 5, canta "Garota de Ipanema" no RJ

Antes do Rio, o grupo passou por Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e São Paulo, onde se apresentou duas vezes. No primeiro show na capital paulista, na última sexta-feira, 18, Adam deu o que falar ao subir no palco usando uma calça furada nas partes íntimas.

adblock ativo