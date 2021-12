Adam Levine anuncia shows de Maroon 5 no Brasil

O Maroon 5 fará shows no Brasil em 2015. O anúncio foi feito por Adam Levine em entrevista a uma emissora brasileira durante a premiere do The Voice americano. "nós estaremos em turnê por ai também no ano que vem, em breve!", disse Adam.

Adam é técnico do The Voice desde 2011, quando o programa começou e foi vencedor duas vezes, quando Javier Colon e Tessanne Chin ganharam a premiação, em 2011 e 2013, respectivamente.

adblock ativo