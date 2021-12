Acompanhe o primeiro dia do Festival da Virada Salvador

Acompanhe ao vivo no Portal A TARDE o primeiro dia do Festival da Virada Salvador, em palco montado na Arena Daniela Mercury, localizado na orla da Boca do Rio, em Salvador. Serão cinco dias de atrações e mais de 70 horas de música. Entre as atrações desta quinta-feira, 28, estão Gilberto Gil, Pabllo Vittar e as bandas Aviões do Forró e Harmonia do Samba. O evento segue até o dia 1 de janeiro de 2018.

