Acidente com Mamonas Assassinas completa 20 anos

Nesta quarta-feira, 2, faz 20 anos que os integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram em um trágico acidente de avião, na Serra da Cantareira, ao norte da cidade de São Paulo.

Irreverentes no estilo de se apresentar e em suas músicas, Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec e os irmãos Samuel e Sérgio Reoli deixaram muitos fãs e, se depender deles, jamais serão esquecidos.

No Twitter, o nome do grupo está entre os assuntos do momento. São homenagens e mensagens de saudade para os músicos que se foram no auge da fama. "Mamonas Assassinas eternamente dentro dos nossos corações", escreveu um internauta. "Eu tinha 4 anos quando eles se foram e hoje, 20 anos depois, eles ainda fazem parte da minha vida", declarou uma segunda. "Eles eram os melhores em fazer frases com português e inglês", lembrou um terceiro.

Entre os grandes sucessos da banda, destacam-se as músicas "Vira-vira", "Pelados em Santos", "Jumento Selestino", "Robocop Gay" e "Sabão Crá Crá".

Vira-vira

Pelados em Santos

Jumento Selestino

Robocop Gay

Sabão Crá Crá

