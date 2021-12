“Acho que cada um deve gostar daquilo que lhe faz sentir melhor”, afirma Milton Nascimento

Considerado um dos maiores intérpretes da música brasileira de todos os tempos, e dono de uma voz com uma emissão marcante e peculiar, o carioca de nascimento, mas mineiro por devoção, Milton Nascimento desembarca em Salvador, mais precisamente na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, amanhã, às 19h, com o show da turnê Clube da Esquina.

A apresentação é uma homenagem ao disco homônimo de 1972, quinto da carreira de Milton, que também leva o nome do cantor e compositor mineiro Lô Borges na capa.

Seis anos depois, Milton lançou Clube da Esquina 2. O show deste domingo faz um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns. Na verdade, com maior foco no primeiro.

Para o artista, que tem mais de 50 anos de carreira, esse show é uma celebração, um verdadeiro concerto totalmente dedicado ao Clube da Esquina, movimento musical dos anos 1970, não tão revolucionário quanto a Tropicália, mas de fundamental importância para a música brasileira.

Recentemente, Milton esteve envolvido em uma polêmica quando disse, numa entrevista, que a música brasileira atual está “uma merda”. O artista não quis comentar sobre o assunto e afirmou que a turnê do Clube... na Europa foi a mais feliz que fez até hoje.

Em entrevista por e-mail para o Caderno 2 +, o cantor falou ainda sobre MPB, competições, homenagens e sua relação com a Bahia. Confira.

Por que homenagear os discos Clube da Esquina e Clube da Esquina 2? Você os considera os melhores da carreira?

Eu não tenho muito disso de considerar um trabalho como melhor e tal. Tenho carinho igual por todos os projetos dos quais fiz parte. Assim como por todas as músicas, e também por meus parceiros. Homenagear o Clube foi a forma de cantar, num mesmo show, o repertório desses dois álbuns tão importantes na nossa vida.

Qual o propósito desse show que você vai fazer aqui em Salvador?

Este show, na verdade, é uma celebração. A nossa vontade é sempre levar um pouco de esperança por onde a gente passa. E como nós nunca tínhamos feito nada parecido achamos que, finalmente, era hora de levar isso adiante.

Como vai ser o show e o repertório? Só músicas dos dois discos ou tem também outras canções que são emblemáticas na sua voz?

É um concerto dedicado inteiramente ao Clube da Esquina. Mas, de acordo com a energia do público, a gente sempre inventa alguma coisa.

Como foi a repercussão do show nos outros países?

Mesmo que eu já tenha feito muita coisa lá fora, essa foi a minha temporada mais feliz no exterior. Nós ficamos quase 40 dias na estrada, e nem parecia que a gente estava numa turnê. Era tanto carinho recebido que o tempo todo mais parecia um encontro de amigos mesmo, sabe?

Você foi laureado com o Prêmio UBC (União Brasileira de Compositores) 2019. O que significa essa premiação?

Foi um negócio emocionante. O evento aconteceu no dia 15 de outubro, na sede da UBC, no Rio. E aconteceram tantas coisas, encontrei tantos amigos que até agora ainda lembro de tudo com muita emoção. Sem falar que é uma honra pra mim fazer parte de uma entidade por onde passaram Ary Barroso, Dorival Caymmi, Mário Lago, entre tantos outros gênios da música brasileira.

Como é sua relação com a Bahia?

Grandes amigos da minha vida, até hoje, são baianos. E não só a capital, Salvador, faz parte de mim, mas assim como a Bahia inteira é parte de mim. Eu amo a Bahia, e essa é uma relação da vida toda.

Nos últimos anos, a MPB tem perdido força para a música sertaneja, o arrocha e o funk. Tem como reverter esse quadro ou a MPB já teve o seu período áureo, assim como o rock e a música disco?

Eu não tenho esse pensamento de “reverter” nada quando se fala de arte. Meu lance é música, e nem na época dos festivais eu pensava em música como competição. Aliás, quando entendi que coisas assim aconteciam nos festivais, nunca mais participei. Acho que cada um deve gostar daquilo que lhe faz sentir melhor. E com música é a mesma coisa, cada um tem sua preferência.

Por que grandes artistas como você, Caetano, Gil, Djavan, Chico e alguns outros ainda lotam os espaços onde se apresentam, apesar de não terem se rendido à música mais comercial que toca nas rádios, nem terem tentado redesenhar a carreira como fazem muitos artistas que vão se moldando ao gosto do público?

Olha, pra te falar a verdade não tenho a menor ideia… só tenho que agradecer pelo carinho das pessoas.

Quem são os músicos que te acompanham na turnê?

Nessa turnê, a gente escolheu um caminho bem livre. Meu filho Augusto (diretor artístico da turnê) foi quem levantou tudo, repertório, parte técnica, equipe etc.. E a parte musical ficou com o Wilson Lopes, que também toca na minha banda, além do Widor Santiago (metais), Lincoln Cheib (bateria), Alexandre Ito (baixo), José Ibarra (vocais), Ronaldo Silva (percussão) e do Ademir Fox (piano).

Quais são os próximos projetos?

Ainda vamos aproveitar ao máximo essa turnê para depois pensar em alguma coisa.

