AC/DC vai continuar apesar do afastamento de Malcolm Young

O lendário grupo AC/DC, pioneiro do hard rock, anunciou nesta quinta-feira que prosseguirá com a carreira, mas sem o guitarrista Malcolm Young, que deixa os palcos por motivos de saúde.

"Depois de ter dedicado 40 anos de sua vida ao AC/DC, o guitarrista e membro fundador Malcolm Young se afasta do grupo por motivos médicos", afirma o grupo em seu site oficial, sem revelar detalhes sobre a doença de Young, de 61 anos.

"O grupo continuará fazendo música", completa a nota.

Criado em 1973 na Austrália pelos irmãos Young, Malcolm e Angus, o AC/DC vendeu mais de 200 milhões de discos na carreira e criou clássicos como "Let There Be Rock", "Whole Lotta Rosie" e "Highway to Hell".

A página do grupo recebeu muitas mensagens de apoio a Malcolm.

"Se retornar, estaremos aqui te esperando", escreveu um fã.

A imprensa australiana informou que o grupo começará a gravar em maio em um estúdio de Vancouver, no Canadá.

