AC/DC pode anunciar fim devido à doença de guitarrista

A banda de rock australiana AC/DC pode estar com seus dias contados, desde esta terça-feira, 15, devido à doença de um dos integrantes.

As suspeitas de que a doença de um membro da banda seria o verdadeiro motivo do fim do AC/DC aconteceram a partir de um e-mail anônimo enviado para estação de rádio "6PR", de Perth, na Austrália. O remetente estava identificado apenas como "Thunderstruck", nome de um dos hits do AC/DC.

Segundo o repórter Peter Ford, da rádio australiana 3AW, o integrante seria o guitarrista Malcolm Young, que teria retornado à Austrália com sua família. Dessa forma, pelo desejo de Malcolm de não sair do país, a banda estaria cancelando a turnê mundial prevista para esse ano.

"Minha opinião é que não haverá turnê e que nunca mais voltaremos a ver o AC/DC tocar ou gravar de novo. Os meninos têm um pacto para não receber novos integrantes no grupo; ninguém será substituído e, quando alguém sair, o grupo acabará", disse Ford.

Além de Malcolm Young, a banda é formada pelo também guitarrista Angus Young, irmão de Malcolm, o baterista Phil Rudd e o baixista Cliff Williams.

