Abertura do festival reúne Ivete e Lazzo

De branco e à capela, Ivete Sangalo e Lazzo Matumbi homenagearam os 15 anos do Festival de Verão. A dupla cantou o Hino ao Senhor do Bonfim na abertura oficial do evento deste ano, na noite desta quarta-feira, 16, no Parque de Exposições, na Paralela.

A cantora, que é a única a participar de todas as edições da festa, volta ao palco hoje, com show completo. O dia terá ainda Kid Abelha, Asa De Águia, Gusttavo Lima e Aviões do Forró no palco principal. Lazzo volta a se apresentar no sábado, em um dos dois palcos alternativos. Quem foi ao Parque de Exposições, ontem, não teve dificuldade de acesso pela Avenida Paralela, onde só teve engarrafamento próximo ao local do evento.

Já pela orla ou Avenida Dorival Caymmi, o trânsito foi mais intenso. A ação dos policiais inibiu a ação dos cambistas nas proximidades. Os poucos que vendiam tinham concorrência da bilheteria e o ingresso no câmbio não oficial chegou aos R$ 35.

Atrações - Com atraso de 36 minutos, os shows começaram com o cantor e compositor Nando Reis, que fez uma apresentação recheada de hits da carreira solo. O ex-Titãs emendou sucessos como Sou Dela, O Mundo É Bão Sebastião, N, Sei, Luz dos Olhos, All Star, Relicário, Por Onde Andei, Os Cegos do Castelo e Segundo Sol.

Em seguida, o grupo carioca O Rappa subiu ao palco e também fez show priorizando canções mais antigas. A noite ainda ia contar com Banda Eva (e a despedida de Saulo Fernandes do grupo em grandes shows na Bahia), Tomate e Sorriso Maroto.

Um dos destaques dos outros palcos foi o sertanejo universitário de Daniel Vieira, que atraiu bom público na Passarela do Ritmo, no qual muitos casais aproveitaram o clima romântico para dançar agarradinho.

Já no palco Estúdio do Som, onde tocava a Orkestra Rumpilezz, a plateia era pequena, mas muito atenciosa. Entre eles, o comerciante Tiago Azeviche, 27 anos, que preferiu ver a Rumpilezz a Nando Reis, pois já conhecia o trabalho da orquestra.

"Preferi ver a Orkestra por tudo que ela representa não só culturalmente mas pelas releituras que ela faz e por ser uma orquestra que está e se preocupa com os locais e cultura mais populares".

Segundo a turismóloga Maraise Massena, 28 anos, essa era a primeira vez que via o grupo ao vivo. "Já tinha curiosidade para conhecer, sempre ouvia falar da orquestra. Vim para o festival para ver O Rappa e a Orkestra Rumpillez", garantiu.

O Festival de Verão segue até sábado com mais de 70 atrações em cinco locais diferentes. Segundo a organização, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem no evento por dia.

