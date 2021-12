Abertura do Festival de Verão reúne Ivete e Lazzo

De branco e à capela, Ivete Sangalo e Lazzo Matumbi homenagearam os 15 anos do Festival de Verão. A dupla cantou o Hino ao Senhor do Bonfim na abertura oficial do evento deste ano, na noite desta quarta-feira, 16, no Parque de Exposições, na Paralela.

"Essa é uma homenagem ao povo que tem a capacidade de fazer festa, se divertir com ela e se profissionalizar com ela", disse Ivete, após a execução do hino. A cantora, única artista a ser escalada em todas as edições do festival, voltará ao palco principal, batizado de 15 Verões, na quinta-feira, 17.

Após o dueto, quem se apresentou ao público foi o cantor Nando Reis, que iniciou o show com a canção "Sou dela", seguida por "O mundo é bão, Sebastião", "Do seu lado" e "N". Nando fez um passeio pela carreira e incluiu no setlist da apresentação os hits "Luz do Olhos", "All Star" e "Relicário".

Embora tenha feito um show que deixou a plateia empolgada, o cantor não lotou o espaço de apresentação e manteve a tradição do festival, no qual as primeiras apresentações são as mais mornas em termos de público.

Com mais espectadores, no entanto, O Rappa se apresentou na sequência. A música de abertura foi "Minha Alma", maior sucesso do grupo liderado por Falcão. Durante o show, o cantor falou sobre a importância de reunir várias tribos em um mesmo evento e fez reverência a Luiz Gonzaga, embora não tenha incluído nenhuma canção do sanfoneiro na apresentação.

Um dos destaques dos outros palcos do evento foi o sertanejo universitário de Daniel Vieira, que atraiu bom público na Passarela do Ritmo, no qual muitos casais aproveitaram o clima romântico. Já no palco Estúdio do Som, onde tocava a Orkestra Rumpilezz, a plateia era pequena, mas muito atenciosa.

O Festival de Verão segue até sábado, 19, com mais de 70 atrações em cinco locais diferentes. Segundo a organização, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem no evento por dia.

