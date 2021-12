Abertas inscrições para Orquestra Sinfônica Infantil Neojiba

O programa Núcleos Estaduais de Orquestras Sinfônicas Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, 7, para preenchimento de oito vagas na Orquestra Pedagógica Experimental (OPE), no turno vespertino. O curso é destinado a crianças com idade entre 6 e 12 anos, que já possuem iniciação musical. Os interessados deverão preencher ficha de inscrição através do site da instituição.

As audições acontecem no dia 9 de março, a partir das 9h, no Teatro Castro Alves. Na seleção, o candidato deverá apresentar uma música de livre escolha, seguida de uma leitura à primeira vista sugerida pela banca. Crianças com necessidades especiais deverão informar, junto com a inscrição, o que será necessário durante a audição.

