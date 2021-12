Abertas as inscrições para a 2ª edição de 'The Voice Brasil'

Interessados em participar da segunda edição do programa 'The Voice Brasil', da Rede Globo, já podem se inscrever para as seletivas. Assim como na primeira edição, os quatro jurados terão a missão de descobrir, treinar e fazer brilhar uma nova voz, como a de Ellen Oléria, vencedora do programa.

O processo seletivo para participar do programa envolve uma triagem inicial e audições regionais em oito cidades: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Natal e Recife. No ato da inscrição, o candidato deve escolher em qual lugar prefere se apresentar. E, após esta fase, pode ser escolhido para cantar para os jurados na etapa das "Audições às Cegas". O vencedor do programa ganhará o prêmio R$ 500 mil e um álbum gravado pela Universal Music.

Para se inscrever, o candidato precisa gravar um vídeo de até cinco minutos de duração com uma breve apresentação pessoal e a interpretação de uma música em qualquer idioma. O material de inscrição pode ser enviado via internet, no site do The Voice Brasil (www.globo.com/thevoicebrasil) ou através de envio postal (Caixa Postal 70624 - Cep: 22740-970 - Rio de Janeiro/RJ).

Podem participar do processo seletivo candidatos individuais ou duplas. Todos devem ter 18 anos completos até 18 de abril.

