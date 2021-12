A Abayomy Afrobeat Orquestra se apresenta no Cine-Teatro Solar Boa Vista, em Salvador, no dia 8 de junho, às 19 horas, para divulgar o álbum "Abayomy", lançado em CD e vinil em 2012. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

No repertório, composições próprias, releituras de músicas brasileiras e do Afrobeat. O show também conta com a participação de André Abujamra, cantor, compositor e multinstrumentista e ator brasileiro.

A orquestra, formada por 13 integrantes, surgiu em 2009 para um evento que celebra o nascimento do nigeriano Fela Kuti, pioneiro da música Afrobeat - que tem como base a percussão africana, mesclando música Yoruba com jazz, highlife e funk, e uma forte presença de vocais.

Clipe da música "Eru":

Da Redação Abayomy Afrobeat Orquestra se apresenta em Salvador

adblock ativo