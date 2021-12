A TARDE FM recebe Geraldo Azevedo no Conversa Brasileira

A partir das 21 horas deste domingo, 19, não perca o programa Conversa Brasileira, que vai apresentar uma entrevista com o cantor Geraldo Azevedo. O artista vai contar histórias dos seus mais de 30 anos de carreira, falar da amizade com nomes como os cantores Elba Ramalho, Alceu Valença e Zé Ramalho, as influências musicais e muito mais. Canções marcantes como Dia Branco, Dona da Minha Cabeça, O Princípio do Prazer, dentre outras, estão na programação. Sintonize 103,9 MHz ou atardefm.com.br.

adblock ativo