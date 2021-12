"A sociedade queria enterrar a Tropicália", diz Tom Zé

Quem aguarda do outro lado da linha até que o cantor Tom Zé atenda ao telefone não precisa sofrer ao som daquelas irritantes musiquinhas de telemarketing. Depois que Neusa, sua esposa e produtora, transfere a ligação, a espera é ao som da canção O Motobói e Maria Clara. Pouco tempo depois, a mesma voz que canta, atende. Tom Zé não tem protocolos nem sisudez de intelectual: vai logo dizendo que estava prestes a reclamar com o papa porque nunca mais tocou em Salvador.

"Tô com saudade da Bahia. E tem outra coisa, Mariana, tia Wanda todo dia reclamava: 'você não vem mais aqui, hein?'", ele conta. No domingo, 20, Tom Zé matará a saudade do público baiano (e vice-versa) com um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, para apresentar o lançamento do álbum Tropicália Lixo Lógico. A abertura da noite fica por conta da banda baiana O Círculo. De algum lugar da plateia, tia Wanda certamente sorrirá, satisfeita.

Você vive em São Paulo há muitos anos, mas ainda é bem baiano. Como é sua relação com Irará, sua cidade natal?

Minha terra mesmo é Irará, toquei lá duas vezes. A primeira vez foi quando ganhei o Festival da Record, em 1968, cantei no cinema de lá. Imagine que passaram 20 anos construindo o cinema e quando acabou, o pessoal já via a novela e aí o cinema fechou em seis meses. Em 2011 fiz outro show lá, e não sabia qual o terreno que virou aquela praça onde eu toquei. Quando eu saí de lá, deixei uma cidade que tinha as quatro tarefas da casa que nós nos criamos, com plantação de laranja no quintal, e adiante tinha o sítio de tio Beto. Isso era praticamente a cidade toda. Outro dia liguei pra um amigo meu de lá, Antonio Luís, pra saber que lugar era aquele da praça. Ele me falou, mas já me esqueci outra vez [ele conta, rindo]

A "praça" da vez é a Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Como é para você tocar lá?

Ah, a Concha era quase um lugar sagrado nos anos 1960. Quando o CPC da Bahia montou a peça Os Fuzis da Senhora Carrar foi lá, e o público olhava de cima, e via o palco e o que estava fora dele. Aí o personagem que Capinan interpretava tomou um tiro e morreu. Ele saiu, foi retirado do palco numa padiola, mas quando chegou fora da iluminação se levantou e saiu andando. Isso foi o maior escândalo, a plateia toda gritou um 'aahhhh!', como quem tinha descoberto que a morte era de mentira. Na época, era uma novidade maravilhosa cantar na Concha cheia, como foi aquela que presenciou a morte falsa de Capinan. Essa é minha quarta vez cantando lá.

O show será o lançamento do seu disco mais recente, Tropicália Lixo Lógico. Na faixa que dá nome ao disco, você descreve a Tropicália falando de invasão árabe e de Aristóteles. Por que?

Arthur Clarke se referiu à invasão árabe como um fato que permitiu um desenvolvimento muito grande à Península Ibérica. Comecei a procurar aqui e acolá sobre essa invasão, e de repente vi que isso tinha a ver com nossa vida de nordestino. Quando as primeiras bandeiras começaram a sair de São Paulo para o Nordeste, a mente portuguesa estava contaminada pela cultura árabe. As que chegaram ao Nordeste nunca voltaram e, apesar de ser um lugar de gente pobre e analfabeta, todo mundo era interessado na cultura dos avós, que virou tradição e folclore.

E foi nesse Nordeste que os tropicalistas nasceram...

Isso. Quando nós tropicalistas nascemos, encontramos essas formas culturais que são todas medievais e árabes. As crianças ficavam no que eu chamo de berçário de analfatóteles, eram um investimento da família para trabalhar, não uma joia para tirar foto de mamadeira. Com oito anos entrei na escola, e aí Aristóteles desabou em minha cabeça. No primeiro dia de aula eu li um texto me perguntando: 'será que esses sinais são entendíveis do mesmo jeito por todo mundo? Essas letras podem descrever uma pessoa andando? Como pode chover no livro, se não tá chovendo? Fiquei uns três dias pra entrar no mundo aristotélico. É uma forma de ver o mundo, não o mundo. Todos sabemos que essa entrevista, por exemplo, é uma versão do mundo.

Essa é a tese do disco, um jeito tropicalista de ver o mundo?

É, é uma diferença de interpretação. Em 1960, Gil e Caetano estavam diante de uma efervescência no País, apesar de que em São Paulo ainda era uma Idade Média emperrada. O choque funcionou como um gatilho disparador que fez o hipotálamo vazar o passado. A Tropicália foi um fenômeno que a sociedade queria enterrar, e a gente esqueceu completamente disso. Tive que voltar a isso porque meu ascendente - agora para as pessoas acreditarem, porque acreditam mais em signo que em cultura - é Câncer, e eu cultuo a lembrança. Se bem que o tempo que passei na Terra é bem grande, nasci em 1936, era Idade Média com toda certeza no interior da Bahia. Ah, fale isso na entrevista, tô mandando chamar pro show Antonio Risério e José Carlos Capinan, e minha família também.

Apesar do estranhamento que o País teve com a Tropicália, vocês preferem agregar o que surge de novo em vez de negá-lo. Seu disco tem participações de artistas da nova geração, como Mallu Magalhães, Emicida e Rodrigo Amarante. Qual sua ideia sobre isto?

Talvez seja por estas coisas que a gente não envelheça tanto. Tem que prestar atenção aos jovens, não negar. Tem gente que fecha a porta e diz: 'daqui pro futuro, nada mais vale'. Melhor é a gente abrir os olhos e se divertir com os moleques, por que não?

