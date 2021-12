A roqueira Pitty é a atração da final do Desafio das Bandas

A roqueira Pitty é a atração nacional da final da terceira edição do Desafio das Bandas, que acontece neste domingo, 7, a partir das 15h, no Bahia Café Hall, onde irão se apresentar as quatro bandas finalistas, formadas por estudantes secundaristas e universitários de todo o estado da Bahia.



São elas: Cartel Strip Club, Levante, Órbita Móbile e Teenage Buzz. A vencedora do concurso musical, realizado pelo Grupo A TARDE, será contemplada com a gravação de um CD promocional.



O disco, que reunirá seis faixas, será gravado em estúdio profissional, sob a orientação de um produtor musical de renome no cenário musical baiano. Serão prensadas 1.200 cópias.



As quatro bandas serão premiadas com instrumentos musicais nos valores de R$ 3 mil, R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil, de acordo com a ordem crescente de classificação.



Além de Pitty, tocam no evento as bandas baianas Cascadura e Vivendo do Ócio.

Objetivo



Para o gerente de Marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, o Desafio das Bandas - patrocinado pela Oi Galera e pelo Fazcultura - cumpriu o objetivo de promover a extensão pedagógica e o apoio à arte. "O projeto se consolida como sendo uma oportunidade para a juventude expressar as suas ideias e os seus sentimentos, com personalidade e inteligência, através da música".

