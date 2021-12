A Melhor Segunda Feira do Mundo recebe Thiaguinho e outros dois convidados

A Melhor Segunda Feira do Mundo comandada por Harmonia do Samba recebe o show do cantor Péricles e as participações de Thiaguinho e o cantor Suel. Essa será a penúltima edição da temporada 2019.

Considerado um dos mais tradicionais do verão baiano, o evento acontece na Área Verde do Wet’n Wild, na avenida Paralela. Os ingressos estão à venda nos Balcões de Ingressos dos Shoppings, no Pida, na Line Bilheteria, na Loja oficial HS/2GB localizada no Salvador Shopping. Quem preferir realizar a compra online, pode fazer pelo site

adblock ativo