A-Ha faz turnê pelo Brasil com show em Salvador

O grupo A-Ha, sucesso há quatro décadas e que acumula nove álbuns de estúdio, 40 singles e mais de 60 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, está de volta ao Brasil. A banda, formada pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, desembarca no mês de setembro para uma série de shows, que inclui Salvador no roteiro.

A apresentação na capital baiana está marcada para 19/09, na Arena Fonte Nova. O grupo norueguês ainda faz shows em Curitiba (08/09), São Paulo (11/09), Rio de Janeiro (13/09) e Belo Horizonte (16/09). Os ingressos estarão à venda, em data ainda a ser divulgada no, site.

A turnê mundial do A-Ha celebra o aniversário de 35 anos do álbum 'Hunting High And Low', um dos mais importantes da história da música pop, que apresentou ao mundo hits, como 'Take On Me', 'The Sun Always Shines On TV', 'Train Of Thought' e, claro, 'Hunting High And Low'.

