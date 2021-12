'A flor encarnada': Maria Bethânia completa 75 anos e anuncia música nova

Ao completar 75 anos nesta sexta-feira, 18,a cantora Maria Bethânia anunciou com seus seguidores das redes sociais o lançamento de uma música nova. A canção intitulada "A flor encarnada", estará disponível nas plataformas digitais a partir de 25 de junho.

Música de Adriana Calcanhotto apresentada por Bethânia no show Claros breus (2019), A flor encarnada foi eleita o primeiro single do álbum, intitulado ‘Noturno’.

estavam ansiosos pelo lançamento do álbum gravado pela artista em setembro e outubro de 2020, no estúdio da gravadora Biscoito Fino no Rio de Janeiro (RJ) – disco finalizado neste ano de 2021.

Gravado com os toques de músicos como João Camarero (violão), Jorge Helder (baixo) e Zé Manoel (piano), o álbum apresenta no repertório músicas inéditas em disco, como De onde eu vim (Paulo Dáfilin), Lapa santa (Paulo Dáfilin e Roque Ferreira), Luminosidade (Chico César) e Músicas, música (Roque Ferreira).

