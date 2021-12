À flor da pele: Johnny Hooker faz show no Centro Histórico neste sábado

“Olha eu aqui de novo/ Viver, morrer, renascer/ Firme e forte feito um touro”, canta Johnny Hooker logo no início de seu mais novo álbum, "Coração", lançado em julho do ano passado. É este álbum que o artista pernambucano apresenta neste sábado, 9, no Largo Tereza Batista, às 20h, com abertura do DJ Telefunksoul.

Em repertório que mescla também canções do disco "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!", o cantor mostra toda sua sensibilidade, amor e luta contra o preconceito em um show dividido em quatro atos. Performista, Johnny Hooker explora troca de figurinos e a diversidade de temas e ritmos de suas obras.

“O show, assim como disco, começa nesse momento em que o país se vê numa profunda crise institucional. O primeiro ato abre nesse ritmo de resistência”, explica o artista. “No segundo ato, a gente olha para as mágoas passadas e para as pessoas que quebraram nosso coração, com 'Macumba'. No terceiro, o show carnavaliza esse exorcismo e, no ato final, entrega a mensagem de amor e respeito que traduz toda minha obra”, completa.

Por ter mais atos, Hooker faz mais trocas de roupa, começando com um figurino de guerreiro mítico, mudando para um macacão preto de veludo, que faz uma referência ao clima de cabaré do primeiro CD, e finaliza com um macacão que homenageia o maracatu. “Um maracatu meio Madonna, se é que é possível misturar os dois”, brinca.

O show, assim como disco, começa nesse momento em que o país se vê numa profunda crise institucional O show, assim como disco, começa nesse momento em que o país se vê numa profunda crise institucional

Amor nordestino

Além da cantora norte-americana, Caetano Veloso também é um dos ídolos do artista, que virou até título de uma das faixas de "Coração". “Essa minha música é sobre uma pessoa que sonha com a Bahia e que só viu Salvador pelas músicas e pelas fotos, mas, através da música de Caetano, ela experimenta um pouco da cidade”, diz.

Apesar de só ter conhecido Salvador ao trazer a turnê de "Macumba" em 2016, essa reverência à cidade vem da paixão do cantor pela música baiana, que sempre esteve presente em sua vida, e da forte conexão que ele sente por também ser do Nordeste. “Na minha geração, o que existe é uma admiração mútua pelas expressões próprias de cada estado porque, afinal de contas, somos todos nordestinos e temos uma infinidade de cultura”, diz Hooker, que também se apresentou na capital durante o Festival Combina MPB.

“É sempre impressionante chegar em Salvador porque é um lugar muito intenso, onde tem uma resistência cultural e social muito grande. Então você sente a energia no ar, além da beleza natural da cidade, que é incrível”, conta, animado ao lembrar da recepção calorosa do público soteropolitano. “Chegar e sentir esse abraço foi como se abrisse um portal de baianidade na minha vida”, completa.

O Nordeste também está presente na carreira do artista, que explora diferentes ritmos em suas canções, como axé, samba-reggae e ijexá. “Por ter nascido numa cidade que tem tantos ritmos, para mim foi natural essa mistura, porque o Nordeste tem essa coisa do multiculturalismo”, explica. “O Brasil é uma mistura muito louca e não tem como entender, apenas sentir o poder que é essa mistura que é afro, que é europeia, que tem uma malemolência e que, ao mesmo tempo, é uma forma de expressão política”, diz.

Luta

O lado político também é muito forte nas composições de Hooker, e ele sabe disso. Crescido num ambiente que sempre foi aberto a discussões sociais, o artista acompanhou a luta pelos direitos das minorias no Brasil, o que o transformou profundamente. No novo álbum, ele confronta, principalmente, a homofobia.

“No 'Macumba', é muito nítido que estou falando sobre amores não normativos. Nos dois anos que separam os álbuns, houve o golpe e o Brasil pareceu desmoronar com esse ataque conservador, então 'Coração' vem mais claramente político”, explica o cantor. “O momento de lutar ficou mais urgente, então eu quis falar mais sobre essas questões e falar de uma maneira que eu achei que não ficou tão claro no outro disco”, conclui.

Com esse tipo de posicionamento, Johnny Hooker ganhou o respeito da comunidade LGBT e espaço na cena musical brasileira. Em 2015 recebeu o prêmio de Melhor Cantor de Canção Popular, no Prêmio de Música Brasileira, e no mês passado foi nomeado campeão da igualdade da campanha da ONU Livres & Iguais no Brasil.

“Foram muitos anos de luta para chegar até aqui”, admite. “E logo depois apareceu Liniker, Pabllo Vittar, e essa cena de música LGBT foi tomando proporções muito grandes no Brasil inteiro. Então, fico muito feliz por todo esse reconhecimento do meu trabalho, mas também de ver que não estou sozinho”, finaliza.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo