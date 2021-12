'A expectativa é a maior possível', diz Lincoln Senna sobre carnaval

Completando 15 anos do camarote Harém, o cantor Lincoln Senna, da banda Duas medidas, foi convidado para comandar o verão deste ano. Considerado o anfitrião do evento, o artista, esteve na coletiva que ocorreu nesta quinta-feira, 10, na Barra. "Estou muito lisonjeado, uma vez fã e depois no palco, a gente sente o peso da responsabilidade, que se torna leve quando a gente leva a cultura, arte e música para os palcos, é um ano maravilhoso, e quinta feira estaremos lá", afirmou.

Quem acompanha a banda poderá esperar muita novidade para esse verão. "A expectativa é a maior possível, a gente se prepara o ano inteiro, fazendo show em toda Bahia, buscando sempre divulgar nosso trabalho" declarou.

O cantor está preparando mais uma novidade, é o lançamento de três singles. Sendo eles, 'Esquecer do Ranço', com participação de Avine Vinny, 'Coração do Nego' e 'Deus me livre de fococa'. Em uma dessas canções o baiano garantiu que terá um cantor surpresa, que vai divulgar em breve nas redes sociais.

Outro assunto que está movimentando as redes sociais, é a possibilidade de carreira solo. E, perguntado sobre isso, ele não descarta a ideia.

