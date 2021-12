A Dama, O Poeta e Lá Furia participam do novo CD de Leo Santana

As bandas baianas de pagode A Dama, O Poeta e Lá Furia participam da gravação do novo CD de Leo Santana, que acontece neste domingo, 11, no Marina Park, em Fortaleza.

Para o repertório estão preparadas canções inéditas, como “pisadinha”, atual vertente do forró cantada por Leo Santana.

"Vem aí um novo CD, com convidados especiais, músicas inéditas e muita surpresa! Tô animado, ansioso e não vejo a hora de começar. O Marina Park, em Fortaleza, vai ferver!”, comenta o artista.

