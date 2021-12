A Cor do Som volta a se apresentar na Concha

O grupo A Cor do Som está de volta à cena com a formação original, reunindo no palco os músicos Armandinho, Dadi, Mú Carvalho, Gustavo e Ary Dias (foto anexa). O público baiano confere o show do grupo 14 de outubro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 18h30.

Canções como Zanzibar, Beleza Pura e Menino Deus estão garantidas no repertório, além de outros sucessos que marcaram a carreira da banda.

<VIDEO ID=1272336/>

