Após Os Novos Baianos se reunirem para uma apresentação na Concha Acústica, outro grupo baiano famoso nos anos 70 vai pisar nos palcos do recém-reinaugurado local: A Cor do Som.

A informação foi divulgada por Armandinho Macêdo. "Após muitos anos e muitos pedidos...#ACorDoSomEmSalvador!!! No maravilhoso templo musical Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 02 de setembro!!! Queremos ver todo mundo cantando os clássicos!!!", escreveu Armandinho no Instagram.

Formada por Armandinho (voz e guitarra), Dadi Carvalho (voz e baixo), Mú Carvalho (voz e teclado), Gustavo Schroeter (bateria) e Ary Dias (voz e percussão), a banda fez sucessos com canções como "Zanzibar", "Beleza Pura" e "Menino deus". Ainda não há informações sobre valores dos ingressos.

Da redação A Cor do Som se apresenta na Concha Acústica

adblock ativo