A Cor do Som comanda segunda edição do projeto Acústicos no MAM

O azul do céu, do mar e o de Jezebel estarão reunidos na segunda edição do projeto Acústicos no MAM, que desta vez leva a banda A Cor do Som para o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no Solar do Unhão. O show acontece no dia 20 de janeiro, a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 120 e R$ 60 e estão à venda no Sympla.

Além dos integrantes da formação original - Armandinho (guitarra e voz), Dadi (baixo e voz), Mú Carvalho (teclado e voz), Gustavo Schroeter (bateria) e Ary Dias (percussão) - o grupo conta agora com a participação dos cantores Luiz Lopes e Pedro Dias, da banda Filhos da Judith.

O show marca a celebração pelos 40 anos de carreira da banda, responsável por sucessos como Zanzibar e Abri a Porta, que marcaram os anos de 1980.

A estreia do projeto foi animada pela cantora Daniela Mercury. A iniciativa coloca o MAM alinhado com outros museus no mundo, que também têm aberto as suas portas para eventos que exploram outras linguagens.

A ideia é aproximar o museu de outras manifestações artísticas e culturais, que vão além das artes visuais.

