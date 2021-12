A 34ª Feira da Fraternidade acaba neste domingo; veja shows

A 34ª Feira da Fraternidade prossegue até o domingo, 8, com shows de Adelmo casé, Cangaia de Jegue, Juliana Riberiro e a apresentação da dupla Jair e Vicentino. O evento é em prol das obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória.

Além das atrações musicais, o evento conta com espaços para gastronomia, artesanato e brechó. As criança têm espaço reservado para elas, com brinquedos e atrações infantis. As atividade começam às 10h no Largo da Vitória e tem previsão de término às 22h. Os ingresos custam R$5 reais.

O evento começou na quinta-feira, 5. Nessse sábado, a programação de shows conta com Alan Santiago, Banda Marana, Banda Demorô, Projeto Música do Movimento Escalada e Banda Futones de Julia Dunham.

Todo o trabalho da produção é realizado por voluntários e a renda é revertida para as ações de caridade, divididas entre a Creche Nossa Senhora da Vitória, a Escola Paroquial Nossa Senhora da Vitória e o Centro Médico Esmeralda da Natividade.

