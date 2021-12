50 anos sem Cole Porter

A data de nascimento de Cole Porter pode até gerar controvérsias. Dados oficiais falam em 9 de junho de 1891, mas reza a lenda que a mãe do músico costumava diminuir a idade do filho em dois anos.

Era uma forma de fazer parecer ainda mais prodigiosa a trajetória do menino que aprendeu a tocar violino aos 6 anos, piano aos 8 e aos 10 já tinha escrito uma opereta.

Entretanto, ninguém tem dúvida de que ele morreu em 15 de outubro de 1964, data que ficou marcada na história do jazz mundial pela perda de um de seus expoentes.

Façamos as contas e vejamos que amanhã já terão se passado 50 anos desde que Porter se foi, deixando de herança mais de 800 canções.

Homenagens

Como era de se esperar, a data vem acompanhada de certo rebuliço no mercado fonográfico à guisa de homenagem.

Um dos destaques é um CD em que Tony Bennett se junta a Lady Gaga para trazer de volta sucessos como Anithing Goes e Ev'ry Time We Say Goodbye.

Em outro disco, Coler Porter in Hollywood, a John Wilson Orchestra apresenta faixas que fizeram sucesso como trilha sonora da sétima arte.

Fazem parte dessa safra Easy to Love e I've Got You Under My Skin, compostas para Born To Dance (1936), e In the Still of the Night, que embalou Rosalie (1937).

Documentário

No Brasil, as iniciativas são tímidas. Mas vale mencionar um documentário em áudio produzido pelo Instituto Moreira Sales, de São Paulo.

O trabalho tem roteiro, texto e apresentação assinados pelo jornalista João Máximo, especialista na obra do compositor estadunidense que imortalizou canções como Night and Day.

O último de uma série de dez episódios vai ao ar amanhã pela rádio Batuta, do IMS, que pode ser acessada via internet pelo endereço radiobatuta.com.br.

No mesmo link o internauta encontra o caminho para voltar ao início da série, que conta desde as origens familiares de Cole Porter e seus primeiros passos musicais até a consolidação de um estilo único que marcou presença em 45 musicais de teatro e 26 filmes.

Personagem principal

Vale lembrar que o próprio compositor se tornaria objeto de interesse do cinema. Ainda em 1946, sua vida foi tema de Night and Day (lançado no Brasil sob o título de A Canção Inesquecível), que acompanha desde a universidade, no começo da década de 1910, até o sucesso na Broadway na década de 1940. A direção é de Michael Curtiz.

Mais tarde, em 2004, viria De-Lovely - Vida e Amores de Cole Porter, dirigido por Irwin Winkler, que faz um recorte a partir de seu primeiro encontro com Linda Lee Thomas, até sua morte.

Depressão e dor

O documentário não deixa de lembrar que um acidente deixou Porter cara a cara com a morte em 1937, quando um cavalo que montava num clube hípico caiu sobre ele, esmagando-lhe as duas pernas.

Embora a família tenha se oposto à recomendação médica de amputar ambos os membros, o músico enfrentou mais de 30 cirurgias e foi uma das primeiras pessoas a ser submetida à terapia de eletrochoque.

É claro que o episódio serviu para trazer para o primeiro plano a verve melancólica de Cole Porter, que já deixava indícios de depressão em canções como At Long Last Love. A dor crônica o acompanharia até o fim.

Vida íntima

Se o acidente trouxe algo de positivo, foi a reconciliação com a mulher Linda Lee Thomas, de quem estava temporariamente separado. A razão das turbulências conjugais não era segredo. Era justamente a forma pouco discreta com que Cole Porter expunha sua orientação bissexual.

Há registros que ele teve um caso com o poeta Boris Kochno, o aristocrata Howard Sturges e o arquiteto Ed Tauch (para quem compôs Easy to Love), além do coreógrafo Nelson Barclift (que inspirou You'd Be So Nice To Come Home To).

Também figura na lista do amigo Ray Kelly, com quem manteve um relacionamento intenso a ponto de o músico deixar para os filhos do companheiro metade da receita proveniente dos seus direitos autorais.

