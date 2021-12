5 a Seco apresenta novo álbum nesta sexta no Pelourinho

Nesta sexta-feira, 31, a banda 5 a Seco chega a Salvador, mais precisamente no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 20h, para apresentar seu novo álbum, "Síntese".

O grupo formado por Pedro Viáfora, Léo Bianchini, Vinícius Calderoni, Tó Bradileone e Pedro Alterio, apresentará ao público baiano músicas como "Ventos de Netuno", "Pensando Bem" e "Tempo de se Amar". O evento contará com o DJ Dieguito Reis, que também é baterista da banda Vivendo do Ócio.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 60 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, no The Hotel localizado na Barra ou no Haus Kaffe na Vitória.

