40 mil pessoas são esperadas para Réveillon de Porto Seguro

Um dos destinos mais badalados para os turistas que vêm curtir o Réveillon na Bahia, a cidade de Porto Seguro sediará a virada do ano com muita festa durante dois dias. De acordo com a prefeitura, mais de 40 mil pessoas são esperadas na Passarela do Descobrimento, que receberá as bandas Chiclete com Banana, Olodum e Oito7Nove4.

No dia 31, o Olodum inaugurará os festejos garantindo muita música com a batida dos tambores e as vozes de Nadjane Souza, Lazinho e Mateus Vidal. O público curtirá o repertório de canções que marcaram a história da banda, como "Faraó", "Protesto do Olodum", "Rosa", "Avisa lá", dentre outras.

Já no primeiro dia do ano, a diversão fica por conta do Chiclete com Banana e a banda Oito7Nove4, composta pelos filhos de Bell, que prometem muita axé music e alegria na terra do descobrimento. Com mais de 30 anos de carreira e uma média de 130 shows por ano, a banda liderada por Bell Marques garantirá a diversão do público na estreia do ano novo.

A Polícia Militar aumentou o efetivo e montou um forte esquema de segurança para garantir a segurança de quem for curtir a festa, que terá o apoio do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em caso de alguma necessidade.

