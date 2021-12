40 anos: Estúdios WR sofrem com crise, mas fazem história

Em tempos de crise, o que mais se vê por aí é urubu torcendo pelo fracasso alheio. Para esses, é bom reservar a máxima do rapper local MC DaGanja: "Deixa de fofoca e vai trabalhar". Aos 40 anos completos em agosto último, os Estúdios WR parecem levar o dito muito a sério, seguindo firme no jogo duro do negócio musical.

Criado pelo administrador e advogado Wesley Rangel em 1975 como estúdio de jingles, o WR é considerado o primeiro estabelecimento profissional da sua categoria na Bahia.

Desde então, sua trajetória e a do seu estúdio se confundem com a própria história da música baiana. Muito já se escreveu e se falou sobre a saga do estúdio e dos músicos a ele ligados na criação de todo um gênero (a axé music) e do mercado voraz que o explorou até seu quase esgotamento.

Quatro décadas depois de fundado e três depois da axé music, o WR pode não ter mais o tamanho e a influência que marcaram boa parte de sua história. Mas quem pensa que a decadência de sua cria derrubou o estúdio está redondamente enganado.

Há pouco mais de uma semana, o Caderno 2+ foi ao WR conferir um dia normal no estúdio - e tudo estava em seu lugar, com as duas salas principais trabalhando duro.

Enquanto, no térreo, o produtor e gerente técnico Luis Fernando Apu Tude comandava as gravações do primeiro disco da banda de rock Batrákia, Pierre Onassis ocupava o estúdio do segundo andar, ensaiando com a Afrodisíaco.

"Não se pode negar que há uma crise", admite Apu. "Mas aqui não para, não. Sempre tem gente passando por aqui: Pierre Onassis, Banda Eva, É o Tchan, Tuca, Pablo e muitos outros", afirma.

De sua casa, onde luta contra uma enfermidade, o fundador Wesley Rangel enviou um depoimento à reportagem, na qual reflete sobre o atual estado do mercado.

"Estamos em um momento de grande crise na música baiana. Com o surgimento dos pequenos estúdios, nossos cantores esqueceram que o sucesso vem com a inovação, com uma identidade definida. O que estamos presenciando é a era dos clones", escreve.

"O mercado precisa entender que o artista novo tem que ser cuidado por um produtor profissional para estudar sua linguagem", acrescenta.

Essa é a principal dificuldade dos estúdios profissionais hoje: com o barateamento das tecnologias, artistas de fundo de quintal gravam a torto e a direito - e os resultados variam do sublime à mais completa porcaria. "A grande concorrência hoje vem mesmo é dos home studios (estúdios caseiros)", admite Apu. "Tem o lado bom, que facilita ao artista criar coisas novas. O lado ruim é que derruba a qualidade do áudio", pesa.

Templo da música

Saques geniais, glórias passadas, poder, influência, dificuldades, enfermidade: de tudo isso se faz a trajetória de 40 anos desse sítio histórico. Mas talvez o principal ponto a ser destacado nesse momento seja a correção de uma injustiça histórica. "Acho errado continuarem chamando o WR de 'Templo do Axé'", protesta Apu, se referindo ao título amealhado nos tempos de reinado do estúdio.

"O WR é na verdade o Templo da Música Baiana. Porque todo mundo gravou aqui. Da Orquestra Sinfônica (Osba) às filarmônicas, do pessoal do rock ao pessoal do samba, da MPB, foi todo mundo", diz.

De fato: não só pedras fundamentais do axé e do pagode foram gravadas no WR, mas também obras clássicas da MPB, do rock e da música regional foram lá registradas.

No exterior, já é comum estúdios históricos se tornarem até parte do circuito turístico e abertos à visitação, como o Electric Lady (Nova York), Sun (Memphis), Hansa (Berlim) e Abbey Road (Londres). O WR, com certeza, já reúne as credenciais para tanto.

"Depois que vi Jô Soares e Xuxa descendo na Boquinha da Garrafa, de ver Ivete chupando toda com Gil e Bono, vi que eu mesmo carregava uma grande dose de preconceito que me atrapalhou profissionalmente. Hoje, fujo dos preconceitos que só atrapalham o ser humano", conclui Rangel.

