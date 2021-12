2ª edição do "+ Rap + Vida" chega ao Pelourinho em outubro

Acontece no dia 3 de outubro, a segunda edição do "+ Rap + Vida". O evento, que reune importantes nomes do cenário baiano e paulista de rap, tem ínicio a partir das 20h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho (Centro Histórico).

DaGanja, Nova Era e Raulzito, além de Nocivo Shomon, formam o time de rappers confirmados. Juntos, eles prometem uma noite com muito ritmo e poesia.

O show, que ainda conta com a discotecagem do Dj GuG, tem ingressos a R$ 10.

