2ª Circuito Música Bahia traz Marcela Bellas e Gabriel Póvoa

Com o propósito de retirar jovens cantoras da zona de conforto e convidá-las a mostrar trabalhos inéditos ao público, a 2ª edição do projeto Circuito Música Bahia acontece a partir desta quinta-feira, 24, até domingo, 27, às 20 horas, na Caixa Cultural, trazendo os artistas Marcela Bellas e Gabriel Póvoas como os convidados da vez. Com realização da Multi Planejamento Cultural e patrocínio do Programa Caixa Cultural, os ingressos podem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível.



Para o curador e jornalista Luciano Matos, alguns dos critérios de escolha das artistas foram relevância artística, solidez dos trabalhos e consistência. "Acho Marcela um bom exemplo de artista contemporânea que sabe circular por estilos musicais, mas, mais do que isso, cria projetos diferentes", comenta.



O projeto já confirmou mais três edições, com shows nos finais de cada mês, até julho. As artistas confirmadas são Larissa Luz, Mariela Santiago e Manuela Rodrigues.



Inovação e romantismo



Marcela Bellas iniciou carreira em meados de 2009, e até então já fez parceria com diversos artistas, sempre notada pela voz doce e tom romântico.



A cantora lança trabalho inédito na 2ª edição do Circuito Música Bahia, ao lado do multi-instrumentista Gabriel Póvoas, além de interpretar canções autorais e de outras compositoras, como Mallu Magalhães e Marisa Monte.

"Resolvi interpretar músicas de cantoras que gosto e fazer um show enxuto, com apenas duas pessoas no palco", diz.

"Escolhi Gabriel porque ele gosta da cena, pensa a música como imagem. Canta, dança e interpreta. Não fica só no instrumento", fala a cantora em entrevista por telefone.



Gabriel Póvoas vai dividir pela primeira vez o palco com Marcela, e promete ao público um show cheio de elementos e inovação. "A proposta é que todos os shows sejam diferentes a cada música. Além da áurea do romantismo, queremos sair daquela estética de só voz e violão, surpreendendo o público".



Circuito Música Bahia, com Marcela Bellas e Gabriel Póvoas / De amanhã a domingo, 20h / Caixa Cultural / 1 kg de alimento não perecível

