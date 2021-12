17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia será realizada em setembro

Com o tema "Abraço à Diversidade", a Parada do Orgulho LGBT da Bahia chega a sua 17ª edição. O evento será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 9h, no centro de Salvador.

Entre as ações que ocorrerão estão previstos na programação os shows de transformistas e bandas musicais no palco que dá nome a edição de 2018, na praça Campo Grande, das 11h às 21h30, além de desfile de trios elétricos das 15h às 20h. Também ocorrerá a entrega do troféu do Grupo Gay da Bahia (GGB): "Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT", no foyer do Teatro Castro Alves, às 21h.

Este ano a 17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia terá como padrinho Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos, e madrinha Julieta Palmeira, secretária estadual de Política Para as Mulheres.

Durante a festa, haverá a testagem sorológica para a detecção do HIV/Aids, sífilis e hepatites virais, além da distribuição de 20 mil preservativos.

Todo material plástico descartado durante a festa será reciclado e transformado em bolsas, porta lápis e mochilas, que respectivamente serão distribuídos aos alunos das escolas municipais.

