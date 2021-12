15ª edição da 'República do Reggae' terá ingressos promocionais até sexta-feira

A 15ª edição do show 'República do Reggae' chega a Salvador neste sábado, 17, a partir das 18h, no Wet'n Wild. O evento vai contar com dois palcos que irão reunir grandes nomes do reggae nacional e internacional como o cantor Edson Gomes, as bandas Adão Negro, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco entre outros. Já as apresentações internacionais ficarão por conta da cantora Dezarie e os grupos Steel Pulse, Groundation e The Mighty Diamonds.

Os lotes promocionais estão disponíveis até o dia 16 de novembro (sexta-feira) nas lojas do Pida Piedade e Salvador Shopping e na Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia).

