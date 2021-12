14 Bis celebra 35 anos com show no Teatro Castro Alves

Quando as atenções do mundo ainda não estavam tão voltadas para as discussões ecológicas e o impacto que elas têm no planeta, eles entoavam letras como a da música "Planeta Sonho". Esse e outros clássicos, como "Todo Azul do Mar", "Espanhola" e "Bola de Meia, Bola de Gude", farão parte do show de comemoração aos 35 anos do grupo 14 Bis, que acontece neste sábado, 13, na sala principal do Teatro Castro Alves.

"São poucas bandas que chegam nesse tempo todo de carreira, ficamos muito felizes por conquistar um público fiel e que ultrapassa gerações. Tem uma moçada nova que nos acompanha. Estamos encerrando a turnê, já corremos o Brasil quase todo e paralelo a isso temos o Encontro Marcado (show que reúne 14 Bis, Sá & Guarabyra e Flávio Venturini). Temos muito projetos por vir, um deles é a gravação de um CD com inéditas e regravações", conta Sérgio Magrão (baixo e voz) sobre a turnê 14 Bis – 35 Anos e os planos da banda para 2018.

A apresentação que acontece hoje reúne os clássicos da carreira do grupo, assim como outros sucessos da música nacional e internacional. Repertório escolhido a partir das memórias musicais dos 35 anos de estrada. E, claro, não deixarão o público sem a característica sonora que consagrou Cláudio Venturini (guitarra e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz) e Hely Rodrigues (bateria) como grandes representantes da música mineira.

Projetos

"Temos mais de 200 músicas gravadas, estamos querendo mexer nisso. Pegar umas antigas, e dar uma nova roupagem, e trazer muitas inéditas. Começamos isso no final do ano passado, mas foi difícil conciliar com os 60 shows agendados. Fizemos um DVD com Beto Guedes, que está sendo finalizado e estamos programando o lançamento de tudo para este ano", conta Magrão.

Dentro do novo disco, que ainda não tem nome e repertório definido, está a canção Donos do Mundo, composta a 20 anos, mas que nunca entrou em nenhum trabalho da banda. "Essa música retrata bem uma época de crise que o Brasil vivia e por incrível que pareça ela é muito atual. Está servindo muito mais agora, não precisamos mudar nada", conta aos risos, em entrevista por telefone, Magrão.

Para começar o ano bem, o primeiro show de 2018 da banda 14 Bis é na capital baiana e para o baixista, é muito bom iniciar o ano com muito axé.

"Faz muito tempo que não tocamos no Teatro Castro Alves, já lotamos muito a sala principal. Ficamos felizes de poder voltar e iniciar o ano em um lugar tão especial e cheio de axé", afirma o baixista.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

