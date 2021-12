1º Seminário de Música Contemporânea acontece em Salvador

O 1º Seminário em Música Contemporânea do Música de Agora na Bahia (MAB) acontece entre os próximos dias 7 e 11, em Salvador. Entre as atrações estão Mivos Quartet, quarteto de cordas de Nova York e o carioca Grupo Cron, além da Orquestra Sinfônica da Ufba, o violinista Mario Ulloa e o Duo CardAss.



Ainda vai ter palestras, workshops e seminários. Os convidados para estas atividades são o Prof. Dr. Marcos Nogueira (UFRJ) e os músicos do Mivos Quartet.



Os concertos são gratuitos, com exceção do de Mivos Quartet, que custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações estão disponíveis pelo https://www.musicadeagoranabahia.com

adblock ativo