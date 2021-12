Ziraldo recebe alta médica na Alemanha

O cartunista e escritor Ziraldo, 81 anos, teve alta neste sábado, 12, do hospital em que esteve internado por dois dias, em Frankfurt, na Alemanha. Ziraldo está no país para participar de uma das mais importantes feiras do livro do mundo. Ele passou mal na última quinta-feira, 10, e teve de ser internado. O escritor foi submetido a um cateterismo após ter sofrido um pequeno infarto

A feira literária começou terça-feira, 8, e vai até este domingo, 3, teve a participação do vice-presidente da República, Michel Temer, e da ministra da Cultura, Marta Suplicy, na cerimônia de abertura, quando foi inaugurado o Pavilhão Brasileiro, um espaço de 2,5 mil metros quadrados.

Uma delegação de cerca de 70 autores convidados pelo governo brasileiro representa o País no evento, que ocorre anualmente e, este ano, homenageia o Brasil. Segundo o Ministério da Cultura, o País pretende aproveitar a oportunidade para apresentar e reafirmar o brasileiro como um povo que devora as influências externas para recriá-las. A expectativa dos organizadores do evento, de acordo com a pasta, é que mais de 300 mil pessoas e 10 mil jornalistas visitem a feira.

Ziraldo na feira

Ziraldo passa bem e sua presença em uma palestra na feira literária está confirmada para este domingo, 13, de acordo com o representante da Editora Melhoramentos, que publica parte da obra de Ziraldo, Breno Lerner. Antes de voltar ao Brasil, o escritor irá viajar com a esposa pelo interior da Alemanha.

Segundo Lerner, os médicos não fizeram muitas recomendações e o cartunista pode seguir a rotina normalmente. Nesta sexta, 11, o escritor passou por um procedimento cirúrgico quando foram colocados dois stents, que são pequenos tubos feitos de malha de metal, instalados em artérias comprometidas de forma a mantê-las abertas, garantindo o livre fluxo do sangue.

Ziraldo passou mal logo após chegar à Feira de Frankfurt, onde participaria de uma palestra ao lado do cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. O debate foi cancelado e Ziraldo recebeu os primeiros socorros no próprio posto médico da feira, sendo levado em seguida para o hospital.

