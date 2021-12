Xico Sá lança livro em festa literária em Cachoeira

O jornalista e escritor Xico Sá estará no no Festival Literário Internacional de Cachoeira (Flica) para lançar o novo livro, Big Jato, na quarta-feira, 17. Na obra, Xico conta, de forma ficcional, as suas memórias, o retrato de sua juventude, encontro com o amor, com o rock, além das passagens da juventude para a vida adulta.

Além de lançar o livro, Xico também vai participar da mesa de abertura da festa, junto com a filósofa Marcia Tiburi. O autor vai discutir o processo de criação literária, se é proveniente exclusivamente de isolamento introspectivo ou campo de atuação das demais profissões que estão sempre ligadas à comunicação.

A Festa Literária Internacional de Cachoeira é gratuita e será realizada entre os dias 17 e 21 de outubro na cidade de Cachoeira.

