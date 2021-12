XI Bienal do Recôncavo tem início em fevereiro

Performances, oficinas de dança e artes plásticas, apresentações de espetáculos de dança e palestras. Essas são algumas das atividades que o público vai encontar no Centro Cultural Dannemann, em São Félix, no Recôncavo Baiano, onde acontece XI Bienal do Recôncavo.

As atividades, que começam no dia 01 de fevereiro serão iniciadas com a performace de "Eles não querem Nada" de Frank Kurt Händeler e do Núcleo de Estudos de Espetacularidades da Universidade Estadual de Feira de Santanda (UEFS). Já no dia 02, o palestrante será o diretor executivo do Museu de Arte do Rio e ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Luiz Fernando Almeida.

Confira a programação completa do evento que acontece até o dia 07 de fevereiro:

01.02.13 - Performance às 19h - "Eles não querem Nada" - Frank Kurt Händeler e Núcleo de Estudos de Espetacularidades da UEFS - Feira de Santana - BA.

01.02.13 - Palestra às 20h - "Memória Transcultural em Cena" - Processos criativos do Grupo de Dança-Teatro da UEFS - Jolanta Rekawek - professora da UEFS - Feira de Santana - BA.

01.02.13 - Workshop às 21h - "9 Pontos - o Corpo no Espaço Tridimensional" - Técnica de dança - Frank Kurt Händeler - dançarino e coreógrafo alemão.

02.02.13 - Oficina às 09h - "Introdução à Pintura Contemporânea" - Nelson Magalhães Filho - artista visual - Cruz das Almas - BA.

02.02.13 - Palestra às 20h30 - "Desafios para a Preservação do Patrimônio Cultural" - Luiz Fernando Almeida - diretor executivo do Museu de Arte do Rio - ex-presidente do IPHAN.

02.02.13 - Performance às 21h30 - "Reivindicação da Memória" - Larissa Ferreira - Salvador-BA

06.02.13 - II Cine Arte Brasil às 19h - Exibições de filmes, debates sobre filmes e documentários realizados sobre Arte Contemporânea Brasileira - mediação de Antônio Portela e Dilson Midlej - professores da UFRB.

07.02.13 - II Cine Arte Brasil às 19h - Exibições de filmes, debates sobre filmes e documentários realizados sobre Arte Contemporânea Brasileira.

adblock ativo