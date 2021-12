Winnie Mandela lança diário do cárcere durante apartheid

Winnie Madikizella, a ex-mulher de Nelson Mandela, apresentou nesta quinta-feira seu livro de memórias do cárcere durante o regime do apartheid na África do Sul, no qual descreve a "parte mais obscura de sua vida".

O livro, chamado de "491 dias: prisioneira número 1323/69", é baseado no diário que Winnie Mandela escreveu na prisão.

"Sentia que era preciso contar esta história às futuras gerações, para que o que ocorreu jamais volte a acontecer", disse Winnie durante a apresentação do livro, que além de trechos do diário traz cartas entre ela e Nelson Mandela.

"Estar confinada, isolada, é pior que trabalhar duro. Quando você estende as mãos toca as paredes, era um cubículo de nada".

Winnie ficou presa por mais de um ano após ser detida pela polícia no dia 12 de maio de 1969, em sua casa de Soweto.

Ativista anti-apartheid, Winnie ficou detida na Prisão Central de Pretória com um grupo de militantes acusados sob o célebre Terrorism Act.

Nelson Mandela já estava há sete anos na prisão quando Winnie foi detida.

O diário ficou com a mulher de um advogado durante 41 anos, e ao lê-lo Winnie reviveu o sofrimento dos dias de cárcere. "Conseguia ler apenas um parágrafo e tinha que parar. As palavras não podem descrever o sofrimento...".

Winnie e Nelson se divorciaram em 1996, dois anos após Mandela assumir a presidência da África do Sul.

Nelson Mandela, 95 anos, está há dois meses no hospital, onde é tratado de uma séria infecção pulmonar.

