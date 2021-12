"Vou te contar como foi pra mim"; livro narra a fragilidade e as experiências de ser mãe

A escritora e jornalista, Nardele Gomes acaba de escrever o livro "Vou te contar como foi pra mim”, onde a autora conta sobre os primeiros anos de sua experiência como mãe e esclarece dúvidas diante da realidade e fragilidade que a maternidade proporciona. Amor, medo, preocupação, cansaço entre outros são um dos temas presentes no livro que traduz de uma forma sensível a transformação que a chegada de um filho pode causar.

"Escrever sobre os primeiros anos de maternidade foi a forma que encontrei de compreender melhor aquele momento"

"Trata, inevitavelmente, das questões práticas da maternidade com a delicadeza que o amor por um filho nos introduz magicamente. Como é ouvir o primeiro “eu te amo”? Por que passamos a temer tanto a morte? [ O livro ] vai fazer companhia às reflexões de outras mães e pais, cuidadores, amigos e famílias, contribuindo amorosamente com as experiências de outras pessoas".

Para realizar o lançamento do livro, Nardele Gomes criou uma campanha de financiamento coletivo. Para ajudar e contribuir é só clicar aqui.

Durante a gravidez, Nardele percebeu que muitos livros tratavam a maternidade com um viés mais técnico do que prático. Com isso, ela teve a ideia de escrever sobre as suas realidades e percepções. "Vou te contar como foi pra mim" é uma fonte de inspiração para mulheres, pais, familiares e tem como intuito tornar essa experiência muito mais leve e acolhedora.

"Acredito na força deste relato como um importante instrumento de acalento e inspiração para outras mulheres, mães ou não, pois levará até elas um entendimento sensível, transparente e fiel de como pode se dar essa experiência".

*Sob supervisão de Lhays Feliciano

