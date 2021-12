Virada Sustentável debate protagonismo feminino negro na literatura

A Virada Sustentável Salvador, que acontece de 8 a 10 de novembro, confirmou mais uma atração: a participação do projeto Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, no Teatro Vila Velha, nos dias 8 e 9. Com o tema “O Centro Pulsa – a vida e movimentos”, o festival convida o público a apurar o olhar sobre a periferia e o centro da cidade, aliado à ocupação dos espaços públicos, com gente e arte.

“O Diálogos Insubmissos reconhece esse saber ancestral das mulheres negras dentro da Literatura e também em diálogo com outras formas de arte. A nossa principal motivação é a necessidade de suscitar reflexões teórico-metodológicas acerca da produção literária de mulheres negras no Brasil”, pontuou a professora de Língua Portuguesa e doutoranda em Literatura e Cultura pela UFBA, Dayse Sacramento, à frente da empreitada.

adblock ativo