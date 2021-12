Viga Gordilho lança livro sobre a Baía de Todos-os-Santos

Viga Gordilho anda sonhando ultimamente com os porões da fazenda em que morou na infância, com a avó, em Santo Antonio de Jesus. "Eu queria voltar lá com o olhar que tenho hoje". Talvez seja um desejo para seus próximos passos, agora que os seus netos estão chegando e sente que está vivendo um momento ímpar.

No apartamento em que a artista e professora da Ufba mora, na ladeira da Barra, a visão da Baía de Todos-os-Santos há muito tem lhe nutrido criativamente. E até transferiu seu ateliê para casa, recentemente.

"É como se eu trouxesse meu cérebro e fizesse uma síntese. Acho que a gente chega na maturidade com este poder que, para mim, tem um caráter transformador".

As instalações de grandes dimensões, por exemplo, dão lugar a outros interesses: está pintando em tela (planeja uma exposição para daqui a dois anos), e quer dedicar-se aos livros.

O fascínio pelo mar é uma chave para as suas obras. "Gosto da coisa misteriosa, do segredo e do não-dito. Acho que o mar, para mim, é isso. Penso muito nas travessias". Tanto que um dos livros por que é apaixonada é A Casa das Águas, de Antônio Olinto (1919- 2009).

Além dos volumes que já publicou, como Cantos Contos Contas (fruto da tese de doutorado defendida em 2000, na USP) e Onde se Esconde o Cinza Luminoso, entre outros, ela lançou na última quinta-feira, 10, o livro BTS em Retalhos (Edufba), do qual foi organizadora.

Conceito

Coordenadora do grupo de pesquisa Mameto, da pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Ufba, Viga foi convidada pelo pesquisador Jailton de Andrade para coordenar o Eixo das Artes do Projeto de Estudo Multidisciplinar da Baía de Todos-os-Santos (BTS), do Instituto Kirimurê.

Trabalhou nos últimos cinco anos no BTS com um coletivo formado por outros pesquisadores, artistas e alunos. No primeiro encontro com habitantes de Baiacu, que mostraram-se inquietos com o anúncio da construção de um ponte que ligará Salvador a Itaparica, fisgou o conceito que expandiria aos moradores de Itaparica, Matarandiba, Coqueiros e Ilha de Maré. "Qual a ponte que você quer construir?".

As respostas foram reveladas com imagens feitas pelos moradores em painéis de lona de 1,20m x 1m que formam uma ponte imaginária. "A gente percebeu que é outra ponte que elas querem: a ponte da educação, a ponte do cuidado com as drogas, a ponte da proteção da pesca e outras".

O que se deu com o BTS em Retalhos, não deixa de ser uma ponte com a trajetória de Viga Gordilho, seus afetos e nexos. Em sua casa, convivem lado a lado pinturas da mãe dela, de 1936, com "travesseiros para sonhar" criados pelas moradoras da Baía de Todos-os-Santos recentemente, assim como peças de outros artistas.

Um prato na parede do ateliê, com a questão Afinal de contas, o que é mesmo uma mulher?, de uma instalação de Ana Fraga, se coloca na medida neste momento. Filha de Oxum, Viga gosta de xales e colares e, à pergunta, responde como se falasse do íntimo de um regato.

"Eu preservo muito a família, os filhos. Olho para trás e agradeço por ter conseguido conciliar. Acho que não seria feliz hoje se tivesse tanta realização profissional e olhasse meus filhos dependentes de mim. Tenho sensação de missão cumprida como mulher". Casada com um arquiteto, ela é mãe de três filhos adultos e cria uma quarta, já com 15 anos.

Na fazenda em Santo Antonio de Jesus, com a casa dos porões, ela aprendeu a ler e ouvia a avó tocar violino. Com a mãe, que foi professora de Arte e Trabalhos Manuais e trabalhou com Anísio Teixeira, despertou para o trabalho em arte-educação.

Viga introduziu, com Maria Adair, o ensino da Arte no Colégio Marista, desde quando só estudavam homens. Também foi professora da Escola Mãe Aninha, no Opô Afonjá. "Gosto muito da arte-educação, ficou lá atrás mas ela permeia a minha vida inteira. O BTS em Retalhos veio muito disso. Nada nasce hoje, é uma vida".

O pai dela, aliás, fez todos os móveis da casa da família quando casou e, mesmo sem ter exercido a profissão, para Viga ele também foi um artista. "Cresci no meio de tintas".

