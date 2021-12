Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ganha versão em HQ

Uma das obras mais icônicas da literatura brasileira ganha uma versão no formato HQ. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é o novo lançamento da editora Galera Record. Na obra, Fabiano e sua família de retirantes - incluindo aí Baleia, o cachorro que se mostra mais humano do que os próprios humanos - peregrinam pelo sertão nordestino para sobreviver.

No processo, Graciliano Ramos mostra problemas atuais - e a obra foi lançada em 1939 - como dificuldades dos nordestinos e as difíceis relações de poder. "Embora seja difícil trabalhar em cima de um texto tão poderoso e conhecido, foi um enorme prazer fazer essa adaptação", afirmou o roteirista Arnaldo Branco, que adaptou a obra, com as ilustrações a cargo de Eloar Guazzelli.

Autor das tirinhas "Capitão Presença" e "Mundinho animal", Branco não é iniciante no processo. Ele adaptou "Véu de noiva" e "O beijo no asfalto", de Nelson Rodrigues. Mas ele sentiu um gosto especial de transpor um livro difícil, com muitos monólogos e reflexões, para HQ. "Verter um livro que eu amo para um formato que eu adoro me parece mais diversão do que trabalho. Tive tempo e calma para cumprir a tarefa da melhor maneira possível", afirmou.

Inicialmente, Branco tentou se inspirar no filme de Nelson Pereira dos Santos, de 1963, e usar mais as imagens, com o texto em poucas legendas. "Mas aí me dei conta que estaria sonegando a prosa perfeita de Graciliano ao leitor. Percebi que nos quadrinhos - diferente do cinema, que é uma arte essencialmente visual, onde uma narração muito intrusiva pode destoar do todo. E mostrar o pensamento dos personagens era essencial - boa parte do livro se passa dentro da cabeça deles", explicou.

Fenômeno mundial

Adaptar livros para HQs já é um fenômeno mundial. Basta ir na seção de Quadrinhos de qualquer livraria que vai encontrar facilmente uma infinidade de exemplos de obras, tanto estrangeiras, como "O Médico e o Monstro" e "A Volta ao Mundo em 80 Dias", como de textos nacionais, a exemplo de "O Alienista" e "Dom Casmurro".

Branco não leva muita fé que a HQ pode levar o leitor a tentar conhecer a obra original. "As HQs podem ser algo com valor artístico em si, digno de interesse da crítica. Uma boa adaptação para HQ pode ser tratada com o respeito que uma boa adaptação para outro meio (como o teatro ou o cinema) geralmente recebe", disse.

No entanto, acredita ser "um bônus" se isso acontecer. "Se as HQs despertarem a curiosidade de alguém para o romance ou o conto, maravilha, é um bônus, mas não creio que um quadrinista se lance a um projeto desses querendo, como um traficante, despertar o interesse do seu público para "drogas mais pesadas" como a literatura", brincou.

Um próximo projeto de adaptação? Branco ainda não tem, já que está mais voltado para roteiros de televisão, mas ele revela qual gostaria de participar: "O conto A Coleira do Cão, de Rubem Fonseca".

adblock ativo