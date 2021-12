Veronica Stigger estreia romance 'Opisanie Swiata'

Doente em fase terminal, rapaz envia uma carta para o pai polonês, que pouco o conhece. Pede para visitá-lo, antes de morrer. Tocado pelo desejo do filho, o homem decide enfrentar uma longa viagem, que implica trem e navio, até a Amazônia, onde mora o garoto. Trata-se de um grande desafio, pois a cena se passa nos anos 1930, época em que o norte do Brasil era quase totalmente desconhecido. Assim começa a aventura de "Opisanie Swiata" (Cosac Naify), primeiro romance de Veronica Stigger, que se consagrou com textos curtos e bem humorados.

Trata-se de uma bem sucedida estreia - "Opisanie Swiata" ganhou o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional como o melhor romance do ano. Com isso, Veronica faturou R$ 12.500. Um reconhecimento para um trabalho delicado e ousado. A começar pelo título que, em polonês, significa "descrição do mundo" e que também é o título naquela língua da tradução de "Il Milione", o livro de viagens de Marco Polo - e é justamente esse o tom da obra da escritora.

Ao relatar as aventuras de Opalka em busca do encontro com o filho Natanael, Veronica utiliza o mesmo recurso dos modernistas que, nos anos 1920, deixaram diários sobre suas aventuras em terras ainda inabitadas. Assim, o livro se compõe de registros, que vão do relato em terceira pessoa a descrições em diários e cartas.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

