Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura será anunciado quinta

A Academia Real de Ciências da Suécia disse nesta segunda-feira, 7, que o nome do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2013 será divulgado quinta-feira, 10, na sede da instituição em Estocolmo. A data do anúncio do Nobel de Literatura era a única que ainda não havia sido divulgada, já que a instituição costuma anunciá-la apenas depois de conhecidas as datas de divulgação dos outros prêmios.

O escritor chinês Mo Yan foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura do ano passado. Nas suas obras, Yan costuma descrever o cotidiano de comunidades rurais na China, envolvendo histórias de amor e sensibilidade. A academia justificou a atribuição do prêmio ao fato de o escritor "mostrar, com contos populares de um realismo alucinante, a história atual e contemporânea".

A temporada de divulgação dos vencedores dos prêmios Nobel começou hoje com o anúncio dos ganhadores do Nobel de Medicina 2013, os norte-americanos James E. Rothman e Randy W. Schekman e o alemão Thomas C. Südhof. Os três foram distinguidos por descobertas sobre as células e o seu sistema de transporte.

nesta terça, 8, e quarta-feira, 9, serão anunciados os vencedores dos prêmios Nobel de Física e Química, respectivamente.

O vencedor do Nobel da Paz, o único que é entregue fora de Estocolmo, será anunciado em Oslo, na Noruega, na sexta-feira, 11. Três dias depois, a divulgação do ganhador em Economia encerrará a rodada de prêmios, que serão entregues no dia 10 de dezembro, data da morte do fundador do prêmio, o sueco Alfred Nobel, químico, engenheiro e industrial, conhecido também pela invenção da dinamite.

