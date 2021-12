Mario Vargas Llosa retorna ao romance com "O Herói Discreto", sua nova e esperada obra, uma história de extorsões e vinganças na qual aparecem personagens já conhecidos do escritor, como o sargento Lituma, e que será lançado no próximo 12 de setembro na Espanha e América Latina.

Segundo Alfaguara, o selo que edita o livro do prêmio Nobel, o romance conta a história paralela de dois personagens: o organizado e cativante Felícito Yanaqué, um pequeno empresário de Piura, que é extorquido; e Ismael Carrera, um bem-sucedido homem de negócios, dono de uma seguradora em Lima, que elabora uma surpreendente vingança contra seus dois filhos preguiçosos que queriam vê-lo morto.



O escritor hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, durante a apresentação da peça "La Chunga", inspirado em um conto de seus sobre "fantasmas engendrados pelo desejo e frustração", que estreia amanhã no Teatro Espanhol. EFE

